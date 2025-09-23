Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда. Страны объяснили это "неоколониальным угнетением".

Также они заявили о намерении создать собственный механизм справедливости. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Договор о "ядерке": Трамп лично ответит на инициативу Путина продлить договоренности

Что известно о выходе трех стран Африки из МУС?

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда. В совместном заявлении, которое обнародовали лидеры трех государств, говорится о том, что МУС якобы превратился в "инструмент неоколониальных репрессий" и не выполняет своих задач.

По словам африканских руководителей, суд продемонстрировал неспособность эффективно расследовать геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Кроме того, в заявлении они обвинили МУС в избирательном подходе и преследовании менее привилегированных стран.

Суд пока не прокомментировал выход трех стран. Кстати, вышеуказанные государства в тесном контакте с Россией. Именно МУС ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что стремятся создать собственные "коренные механизмы для обеспечения мира и справедливости".

Что известно о МУС и каковы его задачи?