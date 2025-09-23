Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду. Країни пояснили це "неоколоніальним гнобленням".

Також вони заявили про намір створити власний механізм справедливості. Про це інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про вихід трьох країн Африки з МКС?

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід із Міжнародного кримінального суду. У спільній заяві, яку оприлюднили лідери трьох держав, йдеться про те, що МКС нібито перетворився на "інструмент неоколоніальних репресій" і не виконує своїх завдань.

За словами африканських керівників, суд продемонстрував нездатність ефективно розслідувати геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Крім того, у заяві вони звинуватили МКС у вибірковому підході та переслідуванні менш привілейованих країн.

Суд наразі не прокоментував вихід трьох країн. До речі, вищевказані держави у тісному контакті із Росією. Саме МКС раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру заявили, що прагнуть створити власні "корінні механізми для забезпечення миру та справедливості".

Що відомо про МКС та які його задачі?