Три африканські країни виходять з МКС: що це означає для Кремля
- Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду через "неоколоніальне гноблення" і планують створити власний механізм справедливості.
- Лідери цих країн звинуватили МКС у нездатності ефективно розслідувати злочини та у вибірковому підході, а сам суд поки не прокоментував їх вихід.
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду. Країни пояснили це "неоколоніальним гнобленням".
Також вони заявили про намір створити власний механізм справедливості. Про це інформує 24 Канал з посиланням на BBC.
Що відомо про вихід трьох країн Африки з МКС?
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід із Міжнародного кримінального суду. У спільній заяві, яку оприлюднили лідери трьох держав, йдеться про те, що МКС нібито перетворився на "інструмент неоколоніальних репресій" і не виконує своїх завдань.
За словами африканських керівників, суд продемонстрував нездатність ефективно розслідувати геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.
Крім того, у заяві вони звинуватили МКС у вибірковому підході та переслідуванні менш привілейованих країн.
Суд наразі не прокоментував вихід трьох країн. До речі, вищевказані держави у тісному контакті із Росією. Саме МКС раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру заявили, що прагнуть створити власні "корінні механізми для забезпечення миру та справедливості".
Що відомо про МКС та які його задачі?
Міжнародний кримінальний суд (МКС) був створений у 2002 році для юридичного розслідування справ про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресію.
Вихід із МКС формально набуде чинності через рік після офіційного повідомлення ООН.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Політолог Ігор Рейтерович у коментарі 24 Каналу наголосив, що це безпрецедентне рішення, адже вперше воно стосується лідера ядерної держави.
Ордер означає, що поза межами Росії кремлівського диктатора мають заарештувати й передати до суду. Відтоді Путін офіційно має статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконному примусовому вивезенні українських дітей.