Геополітика Африка Три африканські країни виходять з МКС: що це означає для Кремля
23 вересня, 16:20
Три африканські країни виходять з МКС: що це означає для Кремля

Дарія Черниш
Основні тези
  • Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду через "неоколоніальне гноблення" і планують створити власний механізм справедливості.
  • Лідери цих країн звинуватили МКС у нездатності ефективно розслідувати злочини та у вибірковому підході, а сам суд поки не прокоментував їх вихід.

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду. Країни пояснили це "неоколоніальним гнобленням".

Також вони заявили про намір створити власний механізм справедливості. Про це інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про вихід трьох країн Африки з МКС?

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід із Міжнародного кримінального суду. У спільній заяві, яку оприлюднили лідери трьох держав, йдеться про те, що МКС нібито перетворився на "інструмент неоколоніальних репресій" і не виконує своїх завдань.

За словами африканських керівників, суд продемонстрував нездатність ефективно розслідувати геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності. 

Крім того, у заяві вони звинуватили МКС у вибірковому підході та переслідуванні менш привілейованих країн.

Суд наразі не прокоментував вихід трьох країн. До речі, вищевказані держави у тісному контакті із Росією. Саме МКС раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. 

Лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру заявили, що прагнуть створити власні "корінні механізми для забезпечення миру та справедливості". 

Що відомо про МКС та які його задачі?

  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) був створений у 2002 році для юридичного розслідування справ про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та агресію.

  • Вихід із МКС формально набуде чинності через рік після офіційного повідомлення ООН.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Політолог Ігор Рейтерович у коментарі 24 Каналу наголосив, що це безпрецедентне рішення, адже вперше воно стосується лідера ядерної держави.

  • Ордер означає, що поза межами Росії кремлівського диктатора мають заарештувати й передати до суду. Відтоді Путін офіційно має статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконному примусовому вивезенні українських дітей.