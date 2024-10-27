Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів 24 Каналу, що прецедент, який зробила Монголія є дуже небезпечним для міжнародної системи правосуддя. Проте для того, щоб покарати Путіна за усі злочини, потрібен ще один трибунал.

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Цинічна ситуація

Римський статут писали демократичні держави, і вони розраховували, що ті країни, які добровільно приєднуються до нього, фактично підписують певний договір та беруть на себе зобов'язання, щоб виконувати їх. Однак Монголія порушила цей договір, і це, на його думку, неприйнятно в демократичних країнах.

Цинізм ситуації полягає в тому, що саме в цьому році Міжнародним кримінальним судом було обрано суддю з Монголії. Ця суддя ухвалює рішення в МКС щодо різних міжнародних конфліктів,

– наголосив він.

Водночас механізму прибрати суддю через те, що Монголія не виконала свої зобов'язання, немає.

Сподіваємось, що Асамблея країн-учасниць Римського статуту, куди і було подано звернення щодо невиконання Улан-Батором своїх зобов'язань, знайде рішення, як вчинити в цій ситуації,

– зазначив Бєлоусов.

Тому що відсутність реакції, за його словами, значною мірою вплине на рішення Бразилії прийняти у себе Путіна. Якщо вони побачать, що Римський статут – це якийсь папірець і його можна не дотримуватись, тоді чому б їм так і не зробити.

Росія намагається, як іржа, роз'їсти основи світового правопорядку і правової системи. Тому Україна щиро сподівається, що наші партнери будуть серйозно ставитись до загрози, яку росіяни становлять не тільки нашій країні, але й усьому світу,

– підкреслив керівник Департаменту протидії злочинам.

Зверніть увагу! У МКС відреагували на дії Монголії, яка не затримала Путіна на своїй території. Міжнародний кримінальний суд офіційно визнав, що Монголія порушила зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту та перешкоджала МКС здійснювати свої функції.

Має бути ще один трибунал

Хоча МКС має повну юрисдикцію для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності за злочини проти людяності і воєнні злочини, є ще один міжнародний злочин, за який наразі немає механізму покарання.

Йдеться про злочин агресії, який полягає у вторгненні в іншу країну, навіть якщо це не призводить до важких наслідків, анексії території, блокуванні портів тощо.

Тому, як підкреслив він, Україна зазначає – для того, щоб Путіна і верхівку російської влади можна було притягати до кримінальної відповідальності, зокрема, за злочин агресії, потрібен ще один трибунал.

В ідеалі розраховуємо на те, що коли цей трибунал буде створений, Путін отримає два вироки, зокрема, довічні. Один за злочини в МКС, а потім його кайданках перетягнуть через вулицю в інший трибунал і там він отримає інше покарання,

– наголосив Юрій Бєлоусов.

Відсутність трибуналу, додав він, зараз не позбавляє світову спільноту можливості притягнути Путіна до відповідальності. Просто це звужує злочини, за які можна це зробити.

Зазначимо, що Путін зібрався їхати на саміт G20 до Бразилії, яка теж підписала Римський статут та має затримати його на своїй території. Проте пізніше очільник Кремля заявив, що не поїде до Бразилії. Водночас Україна закликала керівництво країни дотриматись виконання ордера на арешт Путіна, інакше створиться прецедент безкарності для злочинців.