Якщо Путіна не заарештують там – це стане прецедентом для інших лідерів, яких звинувачують у злочинах. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Reuters.

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Костін закликав заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20

Андрій Костін заявив в інтерв'ю, що "важливо, щоб міжнародне співтовариство було єдиним і притягнуло Путіна до відповідальності".

За його словами, "через інформацію про те, що Путін може бути присутнім на саміті G20 у Бразилії, бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати країну".

Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та правової держави,

– сказав він.

Генпрокурор вважає, що "якщо цього не зробити, це загрожує створенням прецеденту, за якого лідери, обвинувачені у злочинах, можуть безкарно подорожувати".

В Reuters пишуть, що, відповідаючи на питання, чи було прийнято рішення про те, чи буде Путін відвідувати зустріч 20 провідних економік світу, прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав журналістам у понеділок: "Ні. Коли буде прийнято рішення, ми вам повідомимо".