Если Путина не арестуют там – это станет прецедентом для других лидеров, которых обвиняют в преступлениях. Об этом он заявил в интервью изданию Reuters.
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Костин призвал арестовать Путина, если тот приедет на саммит G20
Андрей Костин заявил в интервью, что "важно, чтобы международное сообщество было единым и привлекло Путина к ответственности".
По его словам, "из-за информации о том, что Путин может присутствовать на саммите G20 в Бразилии, бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он решится посетить страну".
Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократии и правового государства,
– сказал он.
Генпрокурор считает, что "если этого не сделать, это грозит созданием прецедента, при котором лидеры, обвиняемые в преступлениях, могут безнаказанно путешествовать".
В Reuters пишут, что, отвечая на вопрос, было ли принято решение о том, будет ли Путин посещать встречу 20 ведущих экономик мира, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам в понедельник: "Нет. Когда будет принято решение, мы вам сообщим".