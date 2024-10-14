Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что элитам в этих странах не нравится это, ведь они не видят геополитической выгоды для себя от союза с Россией, только в определенной степени экономическую.

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Россия только создает лишние проблемы своим партнерам

Эксперт отметил, что Россия стала тем союзником, который добавляет забот, а не решает проблемы той страны, с которой у нее партнерские отношения. К тому же сейчас наблюдается значительный раскол в самом иранском обществе.

Вспомним волну протестов против радикализации внутренней ситуации в Иране, когда девушки выходили на протесты, а режим Ирана очень беспощадно с ними обращался. Иран когда-то был европейской страной, которая процветала, пока туда не пришли фундаменталисты, но многие эксперты говорят о том, что внутренний режим испытывает кризис. Там есть свои вызовы,

– отметил Рыбачук.

Иранские элиты стремятся к взаимодействию с ЕС

По словам главы аналитически-адвокационного агентства, очень трудно объяснить стране, которая строится на основе шариата и мусульманских законов, что Россия, которая является православной и имеет проблемы с мусульманами в собственной стране, может быть союзником.

Иранские элиты пытаются выстроить отношения с Европейским Союзом. А отдельные страны ЕС работают с Ираном, Индией и Китаем, чтобы предоставить им большую мотивацию перейти в лагерь успешных и демократических, а не к России, которая нарушила все нормы международного законодательства, которая катится к военному и экономическому краху,

– озвучил Рыбачук.