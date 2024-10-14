Про це в етері 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що елітам в цих країнах не подобається це, адже вони не бачать геополітичної вигоди для себе від союзу з Росією, лише певною мірою економічну.

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Росія лише створює зайві проблеми своїм партнерам

Експерт наголосив, що Росія стала тим союзником, який додає турбот, а не розв'язує проблеми тієї країни, з якою в неї партнерські відносини. До того ж нині спостерігається значний розкол в самому іранському суспільстві.

Згадаймо хвилю протестів проти радикалізації внутрішнього стану в Ірані, коли дівчата виходили на протести, а режим Ірану дуже нещадно з ними поводився. Іран колись був європейською країною, яка процвітала, доки туди не прийшли фундаменталісти, але багато експертів говорять про те, що внутрішній режим відчуває кризу. Там є свої виклики,

– зауважив Рибачук.

Іранські еліти прагнуть до взаємодії з ЄС

Зі слів голови аналітично-адвокаційної агенції, дуже важко пояснити країні, яка будується на основі шаріату та мусульманських законів, що Росія, яка є православною та має проблеми з мусульманами у власній країні, може бути союзником.

Іранські еліти намагаються вибудувати стосунки з Європейським Союзом. А окремі країни ЄС працюють з Іраном, Індією та Китаєм, аби надати їм більшу мотивацію перейти в табір успішних і демократичних, а не до Росії, яка порушила всі норми міжнародного законодавства, яка котиться до воєнного та економічного краху,

– озвучив Рибачук.