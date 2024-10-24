Про це мовиться в офіційній заяві Міжнародного кримінального суду, опублікованій у пресслужбі. Нині дії Монголії розглядатиме Асамблея держав-учасниць.

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Монголію офіційно визнали порушницею Римського статуту

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду офіційно визнала, що Монголія порушила зобов'язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши Владіміра Путіна за ордером МКС. Через відмову заарештувати російського диктатора та воєнного злочинця Монголія стала на заваді та перешкоджала МКС здійснювати свої функції.

У пресслужбі МКС наголосили, що імунітет країни не дозволяє їй ігнорувати ордер на арешт, а відтак – Монголія порушила Римський статут. У заяві мовиться, що держави-учасниці та ті, хто визнає юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати та видавати тих, на кого є ордер на арешт, попри офіційну посаду чи громадянство.

Крім того, Римський статут передбачає, що держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з МКС, щоб підтримувати його мандат.

З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць,

– заявили в МКС.

Варто наголосити, що максимальне покарання за порушення Римського статуту – це позбавлення процедурних можливостей до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Разом з тим, до МКС у 2024 році вперше обрали представника від Монголії, і термін його повноважень – 9 років.

Нагадаємо, що Путін прибув до Монголії з офіційним візитом 2 вересня. Це була перша поїздка російського президента до країни, де ратифіковано Римський статут.