Як не допустити турне Путіна іншими країнами та чи можна покарати Монголію за умисну дискредитацію міжнародного права – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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"Спецоперація Кремля"

Наприкінці серпня президент Монголії Ухнагійн Хурелсух запросив Путіна відвідати державу під приводом святкування річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією на річці Халхін-Гол. Міністерство закордонних справ та Верховна Рада України звернулися до Монголії із закликом у випадку приїзду диктатора виконати ордер на його арешт, виданий МКС 17 березня 2023 року за депортацію українських дітей.

Держава-сторона Римського статуту, врешті, знехтувала своїми зобов'язаннями, пояснивши опісля, що залежна від російських енергоносіїв і намагається дотримуватися політики "нейтралітету".

Вибір Путіна припав на Монголію не випадково. Попередньо він не зміг поїхати в ПАР та відмовився від візиту в Індію, яка не є членом МКС, однак може мати з ним домовленості про сприяння у передачі підозрюваних осіб. Географічне розташування разом із залежним становищем Монголії стали для Путіна гарантіями незатримання, а, отже, ідеальним підґрунтям для розпалу чергової кампанії дискредитації що МКС, що міжнародного права в цілому.

На зумисність "спецоперації Кремля" вказують і коментарі після візиту з боку рупорів пропаганди – Владіміра Соловйова та Дмітрія Медведєва. Останній стверджує, що "Монголія послала МКС у відомому ще з 13 століття російсько-монгольському напрямку". І в цій тезі є частка правди.

Реакція Міжнародного кримінального суду

Протягом тижня, який передував візиту російського очільника в Монголію, МКС відповідав на можливе порушення Римського статуту лише посиланнями на їхню небажаність, а також на окремі винятки із зобов'язання про співпрацю з Судом. В основі виконання згаданого зобов'язання лежить принцип добровільності, тож фактично попередити приїзд Путіна в Монголію шляхом введення превентивних заходів МКС як установа не міг.

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Обмеженими виявилися і засоби реагування вже після порушення Римського статуту та відмови затримувати особу, підозрювану у викраденні щонайменше 20 тисяч українських дітей.

2 вересня на момент перебування Путіна в "унікальній юрті", Асамблея держав-учасниць звернулася до Монголії, нагадавши про її зобов'язання за статтями 86 та 89 Римського статуту та наголосивши на неможливості членів пускати російського диктатора на свою територію без його подальшого затримання й передачі в Гаагу.

Текст листа містив інформацію про візит 3 вересня, хоча вже було відомо про фактичне перебування Путіна в Монголії. У цьому контексті видаються несвоєчасними діяння Асамблеї держав-учасниць щодо попередження дискредитації МКС.

Надалі розпочався процес розгляду порушення Римського статуту згідно з передбаченим порядком. Відповідно до останнього судді мають зробити висновок щодо невиконання державою зобов'язань та запропонувати заходи реагування. Потім справа передається на розгляд Асамблеї держав-учасниць. Вона може ухвалити рішення щодо вжиття політичних або дипломатичних заходів у відповідь на порушення. Серед них:

відкритий діалог з державою-порушницею за участі неурядових організацій як форма своєрідного публічного осуду;

добрі послуги з боку Голови Асамблеї з метою посилити майбутню співпрацю з державою-учасницею, яка не виконала зобов'язання.

Можуть бути вжиті й інші заходи. Однак, слід брати до уваги, що вони не спрямовані на покарання держави-члена, а, радше, стосуватимуться коригування її майбутньої поведінки. Тому виключення Монголії з МКС, яке потенційно зашкодить більше самому Суду, чим державі, не є можливим. Так само дострокове завершення повноважень монгольського судді Ерденебалсурена Дамдіна, який заступив на посаду в березні 2024 року та виконує свої повноваження в особистій якості, не розглядається як захід реагування на порушення з боку Монголії.

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Реакція держав-членів МКС

Більше ніж реакція самого Суду, який має обмежений набір інструментів примусу, непокоять заяви держав-членів МКС після візиту Путіна. ЄС, який міг вдатися до часткового призупинення співпраці в інвестиційній сфері, а також щодо надання фінансової і технічної допомоги Монголії, обмежився "висловленням жалю". При цьому він висловив "рішучу підтримку зусиллям щодо забезпечення відповідальності за воєнні злочини й інші найтяжчі злочини у зв'язку з агресивною війною Росії проти України".

Те, що фактично Монголія не доклала таких зусиль, кінець кінцем, в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків не згадано.

Своєю чергою, Україна висловила глибоке розчарування та пригрозила враховувати рішення Монголії "у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин". 12 вересня МЗС України оголосило демарш генеральній директорці департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг.

Реакція інших держав залишилася переважно мовчазною. Це не означає, що слід очікувати "ефекту доміно" та активізації турне Путіна в країни БРІКС чи деінде. Однак, досить м'які підходи до порушення зобов'язань за Римським статутом можуть заохотити самого диктатора шукати механізми тиску та прогалини в національних процедурах затримання, аби провести ще кілька дискредитаційних "спецоперацій" вже цього року в Мексиці або в Бразилії.

МКС є апогеєм рішучості частини міжнародної спільноти не допустити повторення масових звірств шляхом забезпечення постраждалим справедливості та покарання винних осіб. Будь-який свідомий підрив його авторитету неминуче завдасть шкоди найбільш вразливим жертвам збройних конфліктів та диктаторських режимів.

Жодні посилання на економічні інтереси чи на примарний нейтралітет не можуть обгрунтувати подібні дії. Якщо держава не співпрацює для покарання найтяжких злочинів, то вона втрачає свій нейтралітет, перетворюючись на співучасника звірств та страждань.