Що спричинило забруднення

Так, забруднення річки – це завжди погано і це завжди виклик для суспільства. Попри численні публікації в ЗМІ, нині можна уявити собі декілька реакцій суспільства – від "мене це не стосується" до "всі ми помремо". Щодо останнього твердження, то так, всі, поки ніхто не знає секрету безсмертя. Однак точно не від якості деснянської води. А чому – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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14 – 15 серпня були перші повідомлення про забруднення річки Сейм в Сумській області. Спостерігалася масова загибель риби, від води йшов сморід. Часами річка здавалася не живою. Ніхто не зміг достеменно встановити характер забруднення і місце виливу в річку забруднюючих речовин.

Суспільство перебувало у різних емоційних станах, до яких додавався певний дефіцит інформації, однак всі очікували ґрунтовних і фахових пояснень. Мабуть, лаконічні повідомлення з доку Держекоінспекції чи Міндовкілля не задовольняли занепокоєння громадськості. Тому декілька днів тому, 12 вересня, була проведена потужна пресконференція з цього питання. На ній виступали не тільки перші посадові особи міністерства, Держекоінспекції, офісу санітарного лікаря, водоканалу, але й науковці.

Якщо ж лаконічно, то можна зазначити наступне: найбільш ймовірно, що на Цукровому заводі в селищі Тьоткіно Курський області Росії протягом майже тижня був витік 5700 тонн органічних відходів виробництва, зокрема, ймовірно, рафінадної патоки. Ці відходи мають особливість поглинати кисень (одна молекула фруктози поглинає до 12 молекул кисню), і це спричинило катастрофічний дефіцит кисню в річці Сейм, а пізніше – і в Десні.

Забруднення має донний характер, тому поверхневі проби води не дають коректних результатів, тобто, не відображають реальний стан річки. Це забруднення у вигляді не цілісної плями мандрувало з річки Сейм до Десни й має в ці дні наблизитися до Києва.

Однак з часу викиду забруднень на Курщині минув понад місяць. Звісно, вода має властивості до самоочищення, і до сьогодні деснянська вода значно покращила свої характеристики. З часом мікроорганізми майже повністю ліквідують наслідки забруднення, що будуть концентруватися на дні річок Сейм та Десна, однак для повного очищення річок, за словами директора Інституту гідробіології НАН України Сергія Афанасьєва, треба буде почекати 2 – 3 роки.

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Небезпеки для водозабору немає

Для водозабору Києва, Чернігова та Броварів небезпеки не існує через декілька обставин. Так, водозабір у Чернігів не здійснюється деснянською водою, а виключно підземними горизонтами. Щодо водозабору Києва та Броварів, треба врахувати наступне.

По-перше, рівень забруднення до Києва суттєво знизився;

по-друге, вода потрапляє до кінцевого споживача через систему так званої водопідготовки, яка передбачає очищення;

по-третє, навіть без цієї аварії я б не радив вживати воду з-під крана без додаткової очистки чи кип'ятіння. Нині ця порада залишається актуальною.

Стосовно купання в Дніпрі? Якщо не відчувається неприємний запах, і вода не набуває неприродного кольору, то особливих заборон для купання не існує. Однак, є люди, яка страждають на різні хронічні хвороби чи алергію, і тому це має бути зважене індивідуальне рішення.

У цілому, є сенс довіряти офіційним органам влади, дотримуватися інформаційної гігієни та здорового глузду. На жаль, це не останній "подарунок" який ми отримали з боку Росії. Тримаємось!