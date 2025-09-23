Также они заявили о намерении создать собственный механизм справедливости. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Договор о "ядерке": Трамп лично ответит на инициативу Путина продлить договоренности
Что известно о выходе трех стран Африки из МУС?
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда. В совместном заявлении, которое обнародовали лидеры трех государств, говорится о том, что МУС якобы превратился в "инструмент неоколониальных репрессий" и не выполняет своих задач.
По словам африканских руководителей, суд продемонстрировал неспособность эффективно расследовать геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
Кроме того, в заявлении они обвинили МУС в избирательном подходе и преследовании менее привилегированных стран.
Суд пока не прокомментировал выход трех стран. Кстати, вышеуказанные государства в тесном контакте с Россией. Именно МУС ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера заявили, что стремятся создать собственные "коренные механизмы для обеспечения мира и справедливости".
Что известно о МУС и каковы его задачи?
Международный уголовный суд (МУС) был создан в 2002 году для юридического расследования дел о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и агрессии.
Выход из МУС формально вступит в силу через год после официального уведомления ООН.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Политолог Игорь Рейтерович в комментарии 24 Каналу отметил, что это беспрецедентное решение, ведь впервые оно касается лидера ядерной державы.
Ордер означает, что за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд. С тех пор Путин официально имеет статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконном принудительном вывозе украинских детей.