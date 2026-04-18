Рютте оценил шанс того, что США выйдут из НАТО
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что США маловероятно покинут Альянс, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа.
- Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания и необходимость усиления роли Европы в НАТО через развитие оборонной промышленности и увеличение инвестиций в безопасность.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что США маловероятно покинут Альянс. Впрочем, он добавил, что блоку необходимо усиливаться.
Об этом Рютте рассказал в интервью для Welt am Sonntag.
Смотрите также Трамп угрожает выйти из НАТО: кто теперь защитит Европу от России и есть ли какой-то "план Б"
Могут ли США действительно покинуть НАТО?
Заявления генсека НАТО прозвучали на фоне регулярной критики Альянса со стороны президента США Дональда Трампа, который упрекает союзников за нежелание поддержать его в войне против Ирана.
Я не вижу вероятности того, что США покинут НАТО... президент Трамп явно разочарован некоторыми членами НАТО. И я понимаю его разочарование,
– сказал генсек.
В то же время он подчеркнул потребность в усилении роли Европы внутри Альянса – в частности через развитие оборонной промышленности и увеличение инвестиций в безопасность. Рютте призвал финансовые учреждения активнее вкладываться в оборонный сектор, подчеркнув его ключевое значение для безопасности.
Отдельно генсек обратил внимание на ядерное сдерживание, отметив, что именно ядерный зонтик США остается основой безопасности Европы. В то же время он добавил, что потенциал Франции и Великобритании также играет важную роль в системе сдерживания.
"Ядерное сдерживание НАТО является сильным и необходимым элементом нашей коллективной обороны, которая состоит из соответствующего сочетания ядерных и обычных средств обороны, а также средств противоракетной обороны, дополненных космическими и кибервозможностями", – резюмировал Марк Рютте.
ЕС готовят план "Б" на случай выхода США из НАТО
ЕС планирует провести симуляции механизма взаимопомощи в случае нападения на фоне обострения отношений с США.
Сначала учения пройдут среди послов в Брюсселе, а в мае 2026 года – на встрече министров на Кипре. Вопрос вынесут на неформальный саммит лидеров ЕС на следующей неделе.
Статья 42.7 Договора ЕС, предусматривает, что в случае вооруженной агрессии против государства-члена блока на его территории, другие страны-члены обязаны оказывать помощь "всеми возможными в их силах средствами".
Сейчас из-за угрозы потенциального выхода США из НАТО Европа ускоряет разработку плана, который бы гарантировал возможность континента самостоятельно защитить себя, используя действующие структуры Альянса.