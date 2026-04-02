Напряжение растет: Рютте едет в США из-за угроз Трампа выйти из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшее время посетит США на фоне громких заявлений президента Дональд Трамп о возможном выходе страны из Альянса. В Вашингтоне запланирована их личная встреча, которая может стать ключевой для будущего трансатлантических отношений.

Несмотря на это, в самом НАТО не демонстрируют паники, хотя и признают риски, пишет Reuters.

Что известно о встрече Рютте и Трампа?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе совершит визит в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Информацию о поездке подтвердили как в самом Альянсе, так и в Белом доме.

Пресс-секретарь НАТО отметила, что этот визит был запланирован заранее и не является прямой реакцией на последние заявления американского лидера. В то же время очевидно, что переговоры состоятся на фоне роста напряженности между США и союзниками.

Предстоящая встреча между Марком Рютте и Дональдом Трампом может стать ключевой для дальнейших отношений. Ожидается, что стороны обсудят не только текущий кризис, но и долгосрочную роль Альянса в новых геополитических условиях. От результатов этих переговоров может зависеть уровень доверия между союзниками и стабильность всей системы коллективной безопасности.

В последние недели Дональд Трамп неоднократно заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. По его словам, союзники не продемонстрировали достаточной поддержки Вашингтона, в частности во время военных действий против Ирана и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Президент США также намекал, что страна может пересмотреть свои обязательства по защите союзников. Фактически это ставит под сомнение один из ключевых принципов Альянса – коллективную оборону.

Его риторика стала одной из самых жестких за все время и вызвала беспокойство среди партнеров. В то же время в Конгрессе и Пентагоне, по данным СМИ, пока не ведется предметных обсуждений по выходу США из НАТО.

Как реагируют в НАТО на угрозы Трампа?

В самом Альянсе пытаются сохранять спокойствие. Некоторые дипломаты называют заявления Дональда Трампа "днем сурка", намекая, что подобная риторика уже звучала ранее.

В то же время полностью игнорировать такие сигналы невозможно. Европейские партнеры признают, что решения в США могут приниматься быстро, а потому риски остаются.

Часть союзников считает, что таким образом Вашингтон пытается оказать давление на Европу, чтобы она активнее участвовала в решении вопросов безопасности, в частности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Другие же не видят прямой связи между этими вопросами, но соглашаются, что напряжение в отношениях возросло.

Почему Трамп начал угрожать НАТО и Европе?