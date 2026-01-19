У Трампа прокомментировали слухи о выходе США из НАТО из-за Гренландии
- Глава Минфина США Скотт Бессент отреагировал на слухи о возможном выходе США из НАТО.
- Бессент назвал обсуждение приоритета между Гренландией и НАТО "ошибочным выбором" и дал неоднозначный ответ.
Глава Минфина США Скотт Бессент отреагировал на слухи о возможном выходе США из НАТО. Он заверил, что позиция Вашингтона не меняется.
Скотт Бессент ответил останется ли США членом НАТО в своем интервью для NBC News, пишет 24 Канал.
Что важнее для Трампа: Гренландия или НАТО?
Во время интервью Бессент не дал четкого ответа на вопрос, что в приоритете для США: Гренландия или НАТО, назвав это "ошибочным выбором".
Однако во время разговора он отметил, что Соединенные Штаты бесспорно останутся частью НАТО.
На вопрос о том, чем отличается аннексия Гренландии от аннексии Крыма в Украине Россией, глава Минфина дал очень неоднозначный ответ.
Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов,
– сказал он.
Возможные шаги США по Гренландии беспокоят ряд демократов. Они предостерегают, что это может разрушить Альянс. Ведь, как известно, Гренландия является частью Дании – члена НАТО и стратегического партнера Штатов.
Какие могут быть последствия если США вторгнется в Гренландию?
- Напомним, что Дональд Трамп прибегнул к экономическому давлению на европейские страны, поддерживающие автономию Гренландии в составе Дании, введя 10% пошлины. Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что неосторожные высказывания со стороны администрации Трампа вызывают острую реакцию и дискуссии по всей Европе. В связи с этим Европа рассматривает возможность расторжения экономических договоренностей с США.
- Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что вторжение США в Гренландию было бы смертельным ударом для НАТО. Это легитимизировало бы войну России против Украины и стало бы подарком для Кремля.
- Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы союзнические отношения между партнерами Украины только нарушались. Поэтому пока в НАТО ссорятся – Путин радуется, потому что рассорить Запад было одной из его главных идей. Об этом рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала.