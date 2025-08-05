Немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль не поддержал призыв отменить беженцам из Украины выплату "гражданской помощи". Ее получают безработные и малообеспеченные категории населения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что сказал вице-канцлер Германии о выплатах для украинцев?

СДПГ выступила против предложения премьер-министра Баварии Маркуса Зедера (ХСС) предоставлять всем беженцам из Украины только выплаты для искателей убежища вместо "гражданской помощи".

Я считаю, что некоторые предложения, сделанные в последние дни, не способствуют нашему общему прогрессу в коалиции,

– заявил на это предложение Ларс Клингбайль.

Политик отметил, коалиционное соглашение в парламенте Германии четко предусматривает, что новоприбывшие беженцы из Украины больше не будут получать "гражданскую помощь".

"Теперь это будет внедрено как можно скорее", – добавил вице-канцлер.

Предложение также раскритиковал секретарь парламентской фракции СДПГ Дирк Визе. Он отметил, что хотя некоторые рассчитывают на существенную экономию благодаря сокращению выплат украинцам, на самом деле это повлекло бы "значительные административные расходы, в частности для местных властей", что фактически нивелирует потенциальную выгоду.

К слову, ранее предложение Зедера раскритиковал и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он подчеркнул, что украинцы не являются проблемой для системы социальной помощи, и призвал не делать из них "козлов отпущения".