Зажаты в тиски: нардеп назвал причины, почему Трамп откладывает новые тарифы против Китая
- Администрация США откладывает озвученные ранее американской стороной высокие тарифы против Китая, опасаясь последствий от этого и реакции своих избирателей.
- Торговое перемирие между США и Китаем продолжается и стало результатом переговоров между странами, его срок истекает в ноябре.
Администрация Соединенных Штатов пока не способна ввести в действие высокие тарифы в отношении Китая. Ведь это сразу ударит по избирателям американского президента.
Об этом в эфире 24 Канала отметил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, добавив, что от этого увеличится инфляция, а основной избиратель Трампа – это американец с низким уровнем доходов.
Смотрите также Китай поддержал Индию: вместе против новых тарифов Трампа
Трамп боится разозлить свой электорат
Продолжая тему с избирателями Дональда Трампа, нардеп отметил, что они в основном живут от зарплаты до зарплаты, имеют кредиты, испытывают финансовые трудности.
Увеличение цен в США сразу бьет по избирателям Трампа и соответственно по его поддержке с их стороны,
– объяснил Дунда.
Недавние социальные исследования показали, что самый большой вопрос, который беспокоит американских выборцов – это инфляция, цены на продукты питания и другие товары. Хуже всего они оценивают достижения Трампа в качестве президента в вопросах экономической политики США.
Поэтому Трамп и его администрация в ситуации по Китаю зажаты в тиски. Маловероятно, что они примут изменения по санкционной политике в сторону Китая. Этого не будет и нужно понимать почему,
– озвучил Дунда.
Народный депутат отметил, что это не означает, что Украина должна соглашаться с этим. Однако следует понимать причины такого поведения США и искать другие инструменты давления на Китай.
Тарифная политика США в отношении Китая: что известно?
Весной 2025 года США ввели в отношении Китая тарифы на импорт в размере 145%. Впоследствии в ответ на такие действия Вашингтона китайская сторона ввела новые пошлины на американские товары (125%). Между странами разгорелась торговая война.
На фоне конфронтации представители стран провели переговоры. США и Китай пришли к договоренностям и снизили тарифы.
В начале августа Штаты приняли решение отложить на три месяца восстановление завышенных тарифов в отношении Китая. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что между сторонами состоялись удачные переговоры. Так называемое торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином завершится в ноябре 2025 года.