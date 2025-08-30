Адміністрація Сполучених Штатів наразі не спроможна ввести в дію високі тарифи стосовно Китаю. Адже це одразу вдарить по виборцях американського президента.

Про це в етері 24 Каналу зазначив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, додавши, що від цього збільшиться інфляція, а основний виборець Трампа – це американець з низьким рівнем доходів.

Трамп боїться розлютити свій електорат

Продовжуючи тему з виборцями Дональда Трампа, нардеп зауважив на тому, що вони здебільшого живуть від зарплати до зарплати, мають кредити, відчувають фінансові труднощі.

Збільшення цін в США одразу б'є по виборцях Трампа і відповідно по його підтримці з їхнього боку,

– пояснив Дунда.

Нещодавні соціальні дослідження показали, що найбільше питання, яке турбує американських виборців – це інфляція, ціни на харчові продукти й інші товари. Найгірше вони оцінюють досягнення Трампа в якості президента у питаннях економічної політики США.

Тому Трамп і його адміністрація в ситуації стосовно Китаю затиснуті в лещата. Малоймовірно, що вони ухвалять зміни щодо санкційної політики в бік Китаю. Цього не буде і потрібно розуміти чому,

– озвучив Дунда.

Народний депутат наголосив на тому, що це не означає, що Україна має погоджуватись з цим. Однак варто розуміти причини такої поведінки США та шукати інші інструменти тиску на Китай.

Тарифна політика США щодо Китаю: що відомо?