Затиснуті в лещата: нардеп назвав причини, чому Трамп відтерміновує нові тарифи проти Китаю
- Адміністрація США відтерміновує озвучені раніше американською стороною високі тарифи проти Китаю, побоюючись наслідків від цього та реакції своїх виборців.
- Торгівельне перемир'я між США та Китаєм триває і стало результатом переговорів між країнами, його термін спливає у листопаді.
Адміністрація Сполучених Штатів наразі не спроможна ввести в дію високі тарифи стосовно Китаю. Адже це одразу вдарить по виборцях американського президента.
Про це в етері 24 Каналу зазначив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, додавши, що від цього збільшиться інфляція, а основний виборець Трампа – це американець з низьким рівнем доходів.
Трамп боїться розлютити свій електорат
Продовжуючи тему з виборцями Дональда Трампа, нардеп зауважив на тому, що вони здебільшого живуть від зарплати до зарплати, мають кредити, відчувають фінансові труднощі.
Збільшення цін в США одразу б'є по виборцях Трампа і відповідно по його підтримці з їхнього боку,
– пояснив Дунда.
Нещодавні соціальні дослідження показали, що найбільше питання, яке турбує американських виборців – це інфляція, ціни на харчові продукти й інші товари. Найгірше вони оцінюють досягнення Трампа в якості президента у питаннях економічної політики США.
Тому Трамп і його адміністрація в ситуації стосовно Китаю затиснуті в лещата. Малоймовірно, що вони ухвалять зміни щодо санкційної політики в бік Китаю. Цього не буде і потрібно розуміти чому,
– озвучив Дунда.
Народний депутат наголосив на тому, що це не означає, що Україна має погоджуватись з цим. Однак варто розуміти причини такої поведінки США та шукати інші інструменти тиску на Китай.
Тарифна політика США щодо Китаю: що відомо?
Навесні 2025 року США запровадили стосовно Китаю тарифи на імпорт у розмірі 145%. Згодом у відповідь на такі дії Вашингтону китайська сторона ввела нові мита на американські товари (125%). Між країнами розгорілась торгівельна війна.
На тлі конфронтації представники країн провели переговори. США та Китай дійшли домовленостей та знизили тарифи.
На початку серпня Штати ухвалили рішення відтермінувати на три місяці відновлення завищених тарифів щодо Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що між сторонами відбулися вдалі переговори. Так зване торгівельне перемир'я між Вашингтоном та Пекіном завершиться у листопаді 2025 року.