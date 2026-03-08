Возле посольства США в Осло произошел сильный взрыв
- В столице Норвегии прогремел мощный взрыв возле посольства США.
- Полиция начала расследование и выясняет причины инцидента.
В ночь на воскресенье, 8 марта, произошел взрыв возле посольства США в Осло. На месте работает полиция.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.
Что известно о взрыве?
Громкий взрыв произошел около часа ночи по местному времени в западной части города вблизи диппредставительства. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели дым, который поднимался над территорией дипломатического комплекса.
В полицейском управлении Осло сообщили в отдельном заявлении, что сразу не было понятно, что стало причиной взрыва или кто был к нему причастен.
"Полиция ведет диалог с посольством, сообщений о пострадавших лицах нет", – говорится в заявлении.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
