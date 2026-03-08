Укр Рус
Геополитика Европа Возле посольства США в Осло произошел сильный взрыв возле посольства США в Осло
8 марта, 05:09
2

Возле посольства США в Осло произошел сильный взрыв

Ирина Марцияш
Основні тези
  • В столице Норвегии прогремел мощный взрыв возле посольства США.
  • Полиция начала расследование и выясняет причины инцидента.

В ночь на воскресенье, 8 марта, произошел взрыв возле посольства США в Осло. На месте работает полиция.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

Что известно о взрыве?

Громкий взрыв произошел около часа ночи по местному времени в западной части города вблизи диппредставительства. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели дым, который поднимался над территорией дипломатического комплекса.

В полицейском управлении Осло сообщили в отдельном заявлении, что сразу не было понятно, что стало причиной взрыва или кто был к нему причастен.

"Полиция ведет диалог с посольством, сообщений о пострадавших лицах нет", – говорится в заявлении.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Дроны Ирана подожгли посольство США в Эр-Рияде: основное

  • В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели взрывы ночью 3 марта. Впоследствии стало известно, что это иранские боевые беспилотники атаковали американское посольство.

  • Атака вызвала "ограниченный пожар и незначительный материальный ущерб", как заявили в Минобороны Саудовской Аравии.

  • Президент Дональд Трамп отреагировал на атаку с заявлением: "США вскоре объявят, какой будет ответ, но он точно будет".