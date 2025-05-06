Израиль атаковал аэропорт в столице Йемена: там было много дыма

Израиль 6 мая ударил по столице Йемена Сане. Под атакой оказался аэропорт, который был логистическим узлом для хуситов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и телеграм-канал Армии обороны Израиля.

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Что известно об ударе по аэропорту в Сане

Очевидцы сообщали, что истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по международному аэропорту столицы Йемена города Сана.

На видео, которые публикуют в соцсетях, видны взрывы в районе аэропорта, контролируемого хуситами, а также большие столбы дыма.

Взрывы в районе аэропорта в Йемене / Видео с аккаунта @mhmdals15036242 в соцсети Х

Впоследствии в ЦАХАЛ подтвердили, что это израильские военные атаковали аэропорт. В Армии обороны Израиля отметили, что в результате атаки аэропорт был выведен из строя.

Израильские военные отметили, что удар был нанесен в ответ на атаку, которую совершил террористический режим хуситов на аэропорт Бен-Гуриона возле Тель-Авива.

Аэропорт (в Сане – 24 Канал) служил центральным логистическим узлом для террористического режима хуситов для перевозки оружия и оперативников. Аэропорт регулярно используется режимом хуситов в террористических целях,

– отметили в ЦАХАЛ.

Какие последствия атаки аэропорта в Сане: смотрите видео

Стоит отметить, что незадолго до авиаудара ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение к местным жителям с призывом эвакуироваться с территорий вблизи аэропорта Саны.

По предварительным данным, в аэропорту уничтожен терминал и самолеты.

Что еще атаковала в Йемене Армия обороны Израиля

Кроме того, в Армии обороны Израиля отметили, что в районе Саны были нанесены удары по нескольким центральным электростанциям. Их также эксплуатировали йеменские хуситы.

Также ЦАХАЛ нанес удар по бетонному заводу "Аль-Имран", расположенном к северу от Саны, который предоставлял значительные ресурсы для террористического режима хуситов и используется для строительства подземных тоннелей и другой террористической инфраструктуры.

"Этот удар еще больше ухудшает экономические и военные возможности режима хуситов по наращиванию усилий для атак против Израиля", – говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля резюмировали, что все обо всех ударах было предупреждение заранее, также военные приняли меры для уменьшения вреда для гражданского населения и инфраструктуры.