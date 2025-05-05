Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ynet.

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Израиль массированно атаковал порт в Йемене

По данным источников СМИ в службах безопасности, во время совместного с США удара было применено более 50 видов боеприпасов, а порт Ходейда был "уничтожен".

Журналисты подчеркнули, что этот удар означает изменение подхода Израиля к хуситам. После месяцев сдержанности на фоне почти ежедневных обстрелов Тель-Авив решил перейти к действиям, хотя ранее позволял США самостоятельно проводить воздушную кампанию против группировки.

Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене: смотрите видео

Днем ранее, 4 мая, из Йемена запустили баллистическую ракету, которая взорвалась возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве после неудачного перехвата. Эта атака вызвала волну отмен рейсов, также значительная часть авиакомпаний приостановили свою деятельность на ближайшие дни.

По последним данным, в результате ракетного обстрела хуситов телесные повреждения получили шесть человек.

После ракетной атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар".

Стоит отметить, что последний раз Израиль атаковал хуситов в декабре 2024 года, когда в обстреле аэропорта в Сане участвовали около 100 самолетов. После этого воздушные удары проводили преимущественно США и их союзники, а Израиль просили воздержаться от вмешательства.