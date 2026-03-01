Все в дыму, пассажиры убегают: Иран ударил по аэропорту Дубая, есть раненые
- Иран атаковал аэропорт в Дубае, что привело к ранениям четырех работников и приостановке всех рейсов.
- Обломки от иранских воздушных целей вызвали пожар в порту Джебель-Али, главном морском терминале города.
Иран утром 1 марта атаковал аэропорт в Дубае, что в ОАЭ. До этого аэропорт подвергся атаке днем ранее, из-за чего пострадали его работники.
Какие последствия обстрелов аэропорта в Дубае?
В Дубае около 09:00 по местному времени (07:00 – по киевскому) прогремели новые взрывы. Позже стало известно, что под иранской атакой оказался район местного аэропорта.
В Дубае атаковали аэропорт: смотрите видео
До этого аэропорт подвергался обстрелам вечером 28 февраля. На кадрах, которые выложили в сеть, видно, как люди убегают из задымленного прохода в международном аэропорту Дубая. Также сообщалось об эвакуации пассажиров аэропорта.
В Дубае люди убегают с территории аэропорта: смотрите видео
Источники в авиации сообщили агентству Reuters, что в результате ночной атаки Ирана был "незначительно поврежден" зал в одном из терминалов аэропорта. По словам официальных лиц, четверо работников аэропорта получили ранения.
Стоит отметить, что Дубай, что в Объединенных Арабских Эмиратах, является крупнейшим туристическим и торговым центром на Ближнем Востоке. Его аэропорт является одним из самых загруженных в мире и служит базой для Emirates, ведущей международной авиакомпании.
Очевидцы сообщили CNN, что после чрезвычайной ситуации машины скорой помощи поспешили в аэропорт. Также известно, что все рейсы в и из двух главных аэропортов Дубая приостановлены до дальнейшего уведомления.
Что известно об обстреле порта в Дубае?
Власти Дубая сообщали, что обломки от иранских воздушных целей спровоцировали пожар в порту Джебель-Али, главном морском терминале города и большом мировом перевалочном центре.
В пресс-службе отметили, что аварийно-спасательные службы немедленно отреагировали на пожар на одном из причалов порта и работают над его локализацией.
Обширный Джебель-Али, расположен между двумя искусственными островами Дубая в форме пальм, является самым загруженным портом мира за пределами Восточной Азии. Самый известный из этих островов, Пальма Джумейра, также пострадал.
Что происходило в Дубае на фоне иранских атак?
В Дубае на территории отеля, где отдыхали российские туристы, упал обломок иранской ракеты. Россияне рассказали, что этот обломок упал в фонтан, пострадавших, по предварительным данным, не было.
28 февраля в Дубае прогремели взрывы, вероятно, в районе Бурдж-Халифы. СМИ заметили, что Иран будто специально целится по туристическим объектам в Дубае.
Украинка, которая живет в ОАЭ, рассказала 24 Каналу, что взрывы в Дубае напомнили ей 24 февраля 2022 года. Однако паники в городе нет.