Все в дыму, пассажиры убегают: Иран ударил по аэропорту Дубая, есть раненые

Иран утром 1 марта атаковал аэропорт в Дубае, что в ОАЭ. До этого аэропорт подвергся атаке днем ранее, из-за чего пострадали его работники.

Об этом сообщают AP и CNN.

К теме Обстрелы могут быть только началом: чего ждать дальше от конфликта на Ближнем Востоке

Какие последствия обстрелов аэропорта в Дубае?

В Дубае около 09:00 по местному времени (07:00 – по киевскому) прогремели новые взрывы. Позже стало известно, что под иранской атакой оказался район местного аэропорта.

В Дубае атаковали аэропорт: смотрите видео

До этого аэропорт подвергался обстрелам вечером 28 февраля. На кадрах, которые выложили в сеть, видно, как люди убегают из задымленного прохода в международном аэропорту Дубая. Также сообщалось об эвакуации пассажиров аэропорта.

В Дубае люди убегают с территории аэропорта: смотрите видео

Источники в авиации сообщили агентству Reuters, что в результате ночной атаки Ирана был "незначительно поврежден" зал в одном из терминалов аэропорта. По словам официальных лиц, четверо работников аэропорта получили ранения.

Стоит отметить, что Дубай, что в Объединенных Арабских Эмиратах, является крупнейшим туристическим и торговым центром на Ближнем Востоке. Его аэропорт является одним из самых загруженных в мире и служит базой для Emirates, ведущей международной авиакомпании.

Очевидцы сообщили CNN, что после чрезвычайной ситуации машины скорой помощи поспешили в аэропорт. Также известно, что все рейсы в и из двух главных аэропортов Дубая приостановлены до дальнейшего уведомления.

Что известно об обстреле порта в Дубае?

Власти Дубая сообщали, что обломки от иранских воздушных целей спровоцировали пожар в порту Джебель-Али, главном морском терминале города и большом мировом перевалочном центре.

В пресс-службе отметили, что аварийно-спасательные службы немедленно отреагировали на пожар на одном из причалов порта и работают над его локализацией.

Обширный Джебель-Али, расположен между двумя искусственными островами Дубая в форме пальм, является самым загруженным портом мира за пределами Восточной Азии. Самый известный из этих островов, Пальма Джумейра, также пострадал.

Что происходило в Дубае на фоне иранских атак?