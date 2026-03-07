Иран снова бьет по Дубаю: под ударом был аэропорт, БПЛА влетел в небоскреб, есть пожары
- Иран 7 марта атаковал международный аэропорт в Дубае, целью вероятно был обтекатель радиолокационной станции.
- Взрыв в районе Дубай Марина повредил небоскреб 23 Marina, вызвал пожар и эвакуацию. Предварительно, на месте – без пострадавших.
На фоне вступления ОАЭ в войну Иран 7 марта снова начал бить по Дубаю. Под атакой оказались аэропорт, обломки БпЛА могли повредить небоскреб, также возникли пожары.
Об этом сообщает AP и CNN. В социальных сетях очевидцы также публикуют много видео с последствиями иранских ударов по Дубаю.
Что известно об атаке Дубая 7 марта?
Еще утром 7 марта Иран атаковал международный аэропорт в Дубае. По данным аналитика MenchOsint, целью удара, вероятно, была именно обтекатель радиолокационной станции, но дрон промахнулся на несколько метров.
Иран ударил по международному аэропорту в Дубае / Видео с аккаунта @MenchOsint
После 21:00 по местному времени (19:00 – по киевскому) в районе Дубай Марина прогремел мощный взрыв. После этого там видели большой пожар.
В Дубай Марине прогремел взрыв / Видео с аккаунта @dav214840 в соцсети Х
Позже стало известно, что один из иранских беспилотников или же его обломок попал в небоскреб. По предварительной информации, могло пострадать 88-этажное здание 23 Marina.
В небоскребе 23 Marina видели дым после атаки иранским БПЛА: смотрите видео
Сообщалось, что люди в ужасе покидают здание. На место происшествия прибыли экстренные службы, ведется эвакуация.
Также сообщали, что на мосту Дубай Хилс загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого иранского БПЛА. Возможно, на месте есть жертвы.
В Дубае после атаки БПЛА мог загореться автомобиль / Видео с аккаунта @Mimienje
Впоследствии стало известно, что людей с небоскреба, куда попал иранский дрон, вокруг пристани Дубая эвакуировали. Среди эвакуированных были работники американского телеканала CNN. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Что известно о последних взрывах в ОАЭ из-за атак Ирана?
Утром 7 марта сообщалось о взрывах в районе международного аэропорта Дубая. В соцсетях также появилось видео, на котором видно, вероятно, попадание "Шахеда", после этого в аэропорту возник дым.
5 марта в очередной раз гремели взрывы в Абу-Даби. В ОАЭ сообщало, что ПВО страны перехватило иранские ракеты и дроны вблизи международного аэропорта.
Интересно, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян объявил о вступлении страны в войну против Ирана. Это изменение традиционного подхода ОАЭ в отношении Ирана.