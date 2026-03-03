Дроны атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов на Ближнем Востоке

Дроны 3 марта атаковали нефтяной объект в Фуджейре в ОАЭ. Там расположен один из крупнейших нефтяных терминалов на Ближнем Востоке.

На объекте вспыхнул пожар после перехвата дрона. Об этом пишет AP.

Что известно о новой атаке на ОАЭ?

О жертвах или пострадавших в результате атаки на терминал не сообщается.

Дроны атаковали нефтяной терминал в Фуджейре: смотрите видео

Отмечается, что дрон был перехвачен, но обломки попали в нефтепромышленную зону Фуджейры.

Сейчас пожар уже ликвидирован.

Атакованный терминал – один из крупнейших на Ближнем Востоке.

Нефтяной терминал Фуджейра – это наземное хранилище нефти мирового класса вместимостью 1,177 миллиона кубических метров. Там хранится сырая нефть, мазут, газойль и бензин.

Справочно. Фуджайра – единственный эмират, который имеет выход к Оманскому заливу. Этот порт позволяет ОАЭ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива через трубопровод Абу-Даби - Фуджейра.

Согласно открытым данным, порт Фуджейра занимает 3 место в мире по объему экспорта нефтепродуктов. Например, отсюда ежемесячно вывозится моторных масел от 600 000 до 800 000 тонн.

Что известно об атаках Ирана на соседей?