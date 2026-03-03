Дрони атакували один з найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході
- Дрони атакували нафтовий термінал у Фуджейрі в ОАЕ, спричинивши пожежу, яку вже ліквідовано.
- У Фуджейрі один із найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході.
Дрони 3 березня атакували нафтовий об'єкт у Фуджейрі в ОАЕ. Там розташований один з найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході.
На об'єкті спалахнула пожежа після перехоплення дрона. Про це пише AP.
Що відомо про нову атаку на ОАЕ?
Про жертв чи постраждалих унаслідок атаки на термінал не повідомляється.
Дрони атакували нафтовий термінал у Фуджейрі: дивіться відео
Зазначається, що дрон було перехоплено, але уламки потрапили в нафтопромислову зону Фуджейри.
Наразі пожежу уже ліквідовано.
Атакований термінал – один із найбільших на Близькому Сході.
Нафтовий термінал Фуджейра – це наземне сховище нафти світового класу місткістю 1,177 мільйона кубічних метрів. Там зберігається сира нафта, мазут, газойль та бензин.
Довідково. Фуджайра – єдиний емірат, який має вихід до Оманської затоки. Цей порт дозволяє ОАЕ експортувати нафту в обхід Ормузької протоки через трубопровід Абу-Дабі — Фуджейра.
Згідно із відкритими даними, порт Фуджейра займає 3 місце у світі за обсягом експорту нафтопродуктів. Наприклад, звідси щомісяця вивозиться моторних мастил від 600 000 до 800 000 тонн.
Що відомо про атаки Ірану на сусідів?
Уже загалом сотні іранських ракет та безпілотників були випущені по ОАЕ, Катару та Кувейту. ЗМІ пишуть про щонайменше 6 загиблих та понад 100 поранених, багато з яких – робітники-мігранти.
2 березня БпЛА атакували електростанцію та енергетичний об'єкт у Катарі. Невдовзі після цього QatarEnergy, один з найбільших у світі експортерів зрідженого природного газу, заявив, що зупиняє виробництво. А у Саудівської Аравії Іран вдарив по нафтопереробному заводі "Рас Танура", там сталася пожежа.
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом розповів, що ринок буде короткостроково реагувати на події на Близькому Сході. Ціни на природний газ та пальне подекуди уже почали різко зростати. Наприклад, у Німеччині на заправках утворилися довгі черги. А от в Італії, як розповіли українці в коментарі 24 Каналу, ситуація поки спокійна.