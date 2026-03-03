Дрони атакували один з найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході

Дрони 3 березня атакували нафтовий об'єкт у Фуджейрі в ОАЕ. Там розташований один з найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході.

На об'єкті спалахнула пожежа після перехоплення дрона. Про це пише AP.

Що відомо про нову атаку на ОАЕ?

Про жертв чи постраждалих унаслідок атаки на термінал не повідомляється.

Зазначається, що дрон було перехоплено, але уламки потрапили в нафтопромислову зону Фуджейри.

Наразі пожежу уже ліквідовано.

Атакований термінал – один із найбільших на Близькому Сході.

Нафтовий термінал Фуджейра – це наземне сховище нафти світового класу місткістю 1,177 мільйона кубічних метрів. Там зберігається сира нафта, мазут, газойль та бензин.

Довідково. Фуджайра – єдиний емірат, який має вихід до Оманської затоки. Цей порт дозволяє ОАЕ експортувати нафту в обхід Ормузької протоки через трубопровід Абу-Дабі — Фуджейра.

Згідно із відкритими даними, порт Фуджейра займає 3 місце у світі за обсягом експорту нафтопродуктів. Наприклад, звідси щомісяця вивозиться моторних мастил від 600 000 до 800 000 тонн.

Що відомо про атаки Ірану на сусідів?