World Press Photo отозвал приглашение российскому фотографу из ТАСС
- World Press Photo отменила приглашение российскому фотографу Михаилу Терещенко из ТАСС из-за "роста напряжения в Европе".
- Организация подчеркнула, что Мариуполь остается под российской оккупацией, не соглашаясь со взглядами Терещенко, высказанными в интервью.
- World Press Photo планирует усовершенствовать правила работы с фотографиями от фотографов, работающих на государственные учреждения.
- Среди грузинских фотографов возникло возмущение из-за награждения представителя российского государственного медиа за фото протестов в Грузии.
Организаторы фотоконкурса World Press Photo отменили приглашение на церемонию награждения для Михаила Терещенко –фотокорреспондента российского агентства ТАСС. Причиной такого решения назвали "рост напряженности в Европе".
Терещенко должен был получить награду за фото с протестов в Грузии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз, который опубликован на сайте World Press Photo.
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Приглашение журналисту ТАСС от World Press Photo отменили
Терещенко планировали отметить за фотографии с протестов в Грузии против закона об "иноагентах", что фактически копирует российское законодательство. Но среди грузинских фотографов взорвалось возмущение – мол, представителя государственного российского медиа награждают за отражение событий, вызванных авторитарными практиками, с которыми его страна и ассоциируется.
В World Press Photo заверили, что будут "совершенствовать правила и процедуры" работы с фотографиями от фотографов, которые "работают на государственные учреждения".
При этом мы будем консультироваться с фотографами, которые работают в таких странах, как Грузия и Украина, а также с фотографами, которые работают в странах с репрессивными режимами и часто пытаются делать хорошую работу в своих собственных сложных ситуациях,
– заявили в World Press Photo.
Отдельно в организации отметили, что не разделяют точку зрения Терещенко, высказанную в одном из мартовских интервью, где он говорил об "освобождении Мариуполя". В World Press Photo подчеркнули: украинский город остается под оккупацией, а его уничтожение – дело рук российской армии.
"Хотя российское правительство и ТАСС отрицают некоторые из этих заявлений, мы считаем их простыми фактами", – добавили там.