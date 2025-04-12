World Press Photo отозвал приглашение российскому фотографу из ТАСС

Организаторы фотоконкурса World Press Photo отменили приглашение на церемонию награждения для Михаила Терещенко –фотокорреспондента российского агентства ТАСС. Причиной такого решения назвали "рост напряженности в Европе".

Терещенко должен был получить награду за фото с протестов в Грузии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз, который опубликован на сайте World Press Photo.

Смотрите также В Киеве из-за вражеского удара пострадал офис телеканала FREEДОМ, а также редакции других СМИ

Приглашение журналисту ТАСС от World Press Photo отменили

Терещенко планировали отметить за фотографии с протестов в Грузии против закона об "иноагентах", что фактически копирует российское законодательство. Но среди грузинских фотографов взорвалось возмущение – мол, представителя государственного российского медиа награждают за отражение событий, вызванных авторитарными практиками, с которыми его страна и ассоциируется.

В World Press Photo заверили, что будут "совершенствовать правила и процедуры" работы с фотографиями от фотографов, которые "работают на государственные учреждения".

При этом мы будем консультироваться с фотографами, которые работают в таких странах, как Грузия и Украина, а также с фотографами, которые работают в странах с репрессивными режимами и часто пытаются делать хорошую работу в своих собственных сложных ситуациях,

– заявили в World Press Photo.

Отдельно в организации отметили, что не разделяют точку зрения Терещенко, высказанную в одном из мартовских интервью, где он говорил об "освобождении Мариуполя". В World Press Photo подчеркнули: украинский город остается под оккупацией, а его уничтожение – дело рук российской армии.

"Хотя российское правительство и ТАСС отрицают некоторые из этих заявлений, мы считаем их простыми фактами", – добавили там.