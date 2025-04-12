Терещенко мав отримати нагороду за фото з протестів у Грузії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз, який опубліковано на сайті World Press Photo.

Дивіться також У Києві через ворожий удар постраждав офіс телеканалу FREEДОМ, а також редакції інших ЗМІ

Запрошення журналісту ТАСС від World Press Photo скасували

Терещенка планували відзначити за світлини з протестів у Грузії проти закону про "іноагентів", що фактично копіює російське законодавство. Але серед грузинських фотографів вибухнуло обурення – мовляв, представника державного російського медіа нагороджують за відображення подій, спричинених авторитарними практиками, з якими його країна й асоціюється.

У World Press Photo запевнили, що будуть "вдосконалювати правила і процедури" роботи зі світлинами від фотографів, які "працюють на державні установи".

При цьому ми консультуватимемося з фотографами, які працюють у таких країнах, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами та часто намагаються робити хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях,

– заявили у World Press Photo.

Окремо в організації наголосили, що не поділяють точку зору Терещенка, висловлену в одному з березневих інтерв’ю, де він говорив про "звільнення Маріуполя". У World Press Photo підкреслили: українське місто залишається під окупацією, а його знищення – справа рук російської армії.

"Хоча російський уряд і ТАСС заперечують деякі з цих заяв, ми вважаємо їх простими фактами", – додали там.