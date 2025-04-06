Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FREEДОМ.

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У Києві після атаки пошкоджено офіс ЗМІ

Стало відомо, що саме було розташовано в п'ятиповерховій будівлі в Оболонському районі, яка частково обвалилася після удару.

Цієї ночі російські війська атакували балістикою канали українського іномовлення FREEДОМ та "Дім", міжнародну редакцію – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал-редакцію,

– мовиться в дописі журналістів.

Це вже друге влучання. Нещодавно, 12 лютого, росіяни вже пошкодили офіс телеканалу FREEДОМ.

Інші наслідки ударів по Києву

На жаль, одна людина загинула, ще трьох поранено. Двоє з них у лікарнях.

Росіяни били по трьох районах – Дарницькому, Оболонському та Солом'янському.

У Дарницькому районі була пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі.

В Оболонському районі була пожежа в меблевому цеху на значній площі (1500 квадратних метрів). І частково зруйновано третій, четвертий, п'ятий поверхи уже згаданого бізнес-центру.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Через ворожу атаку загорівся фасад складської будівлі.