Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FREEДОМ.

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В Киеве после атаки поврежден офис СМИ

Стало известно, что именно было расположено в пятиэтажном здании в Оболонском районе, которое частично обвалилось после удара.

Этой ночью российские войска атаковали баллистикой каналы украинского иновещания FREEДОМ и "Дом", международную редакцию – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакцию,

– говорится в заметке журналистов.

Это уже второе попадание. Недавно, 12 февраля, россияне уже повредили офис телеканала FREEДОМ.

Другие последствия ударов по Киеву

К сожалению, один человек погиб, еще трое ранены. Двое из них в больницах.

Россияне били по трем районам – Дарницкому, Оболонскому и Соломенскому.

В Дарницком районе был пожар в нежилом здании. Также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили.

В Оболонском районе был пожар в мебельном цехе на значительной площади (1500 квадратных метров). И частично разрушен третий, четвертый, пятый этажи уже упомянутого бизнес-центра.

В Соломенском районе в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. Из-за вражеской атаки загорелся фасад складского здания.