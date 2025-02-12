В прокуратуре рассказали, что в результате удара занялись бизнес-центр, склады и дома. Среди зданий, которые повредили россияне, в том числе и офис телеканала FREEДОМ, передает 24 Канал.

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Осколки вражеского снаряда повредили офис телеканала

FREEДОМ – государственный украинский русскоязычный канал иновещания. Его цель – информирование людей на временно оккупированных Россией территориях о событиях, которые происходят на самом деле, развенчание фейков вражеской пропаганды.

Известно, что в офисе канала выбило стекла, а также повреждено оборудование.

Офис телеканала поврежден: смотрите видео

Напомним, оккупанты ударили по Киеву несколькими ракетами. Разрушения зафиксированы в Святошинском, Голосеевском, Соломенском и Оболонском районе.

Четыре человека получили ранения, среди них – 9-летняя девочка. Один мужчина 1985 года рождения погиб. Предварительно, он был охранником бизнес-центра в Оболонском районе. В трагическую ночь он находился на дежурстве.