Около 4 часов утра российские военные нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки погиб мужчина 1985 года рождения, еще несколько человек получили ранения, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Столицу охватили пожары

Известно, что вражеский удар вызвал пожар в здании бизнес-центра в Оболонском районе и возгорание на складах в Голосеевском районе Киева. Также произошло возгорание пожар на крыше дома в Святошинском районе столицы.

Во дворах зданий повреждены припаркованные автомобили.

В ГСЧС уточнили, что к тушению пожаров были привлечены около 120 чрезвычайников и 30 единиц техники.

Последствия удара по Киеву / Фото прокуратура, ГСЧС

Ликвидация пожаров в столице: смотрите видео

В Офисе президента отреагировали на обстрел столицы. "Россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевской области, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны", – написал Андрей Ермак.

К слову, ночью враг совершил семь пусков баллистики по Киеву и Кривому Рогу. Также противник использовал более 120 дронов для атаки на Украину.