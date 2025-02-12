Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения главы ОП Андрея Ермака и руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Обстрел Киева

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на атаку России по Киеву и области.

Россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны,

– написал он.

Андрей Коваленко также прокомментировал утреннюю атаку России баллистикой по Киеву, отметив, что "каждое публичное заявление Запада о "прогрессе" в движении к миру сопровождается ракетными ударами".

"Путин подготовил ресурсы к таким качелям, ранее об этом говорили. Накопил их для того, чтобы вот так вести любой диалог в течение 2025 года. Он не изменился, потому что во времена АТО и ООС делал похожие действия на восточном фронте – это методы дипломатии, тесно переплетаются с фронтом. По России должно лететь и будет лететь, без этого никак", – говорится в сообщении руководителя ЦПИ.