Близько 4 години ранку російські військові завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки загинув чоловік 1985 року народження, ще кілька людей отримали поранення, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Дивіться також Люди непритомніли від вибухової хвилі: свідки розповіли про удар по Києву

Столицю охопили пожежі

Відомо, що ворожий удар спричинив пожежу в будівлі бізнес-центру в Оболонському районі та займання на складах в Голосіївському районі Києва. Також сталося займання пожежа на даху будинку у Святошинському районі столиці.

У дворах будівель пошкоджено припарковані автомобілі.

У ДСНС уточнили, що до гасіння пожеж були залучені близько 120 надзвичайників та 30 одиниць техніки.

Наслідки удару по Києву / Фото прокуратура, ДСНС

Ліквідація пожеж у столиці: дивіться відео

В Офісі президента відреагували на обстріл столиці. "Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так Путін хоче завершення війни", – написав Андрій Єрмак.

До слова, уночі ворог здійснив сім пусків балістики по Києву і Кривому Рогу. Також противник використав понад 120 дронів для атаки на Україну.