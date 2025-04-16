Создадут нужную картинку для Путина: что толкает Фицо и Вучича ехать в Москву 9 мая

Представители двух европейских стран планируют посетить так называемый "парад победы" в Москве. Такие действия премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича только помогают Путину.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что поездка президента Сербии Александра Вучича в Россию до 9 мая не будет иметь никакого влияния на геополитическую ситуацию. Это может иметь последствия для Сербии, поскольку их вступление в ЕС оттянется на еще одно десятилетие.

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Могут обостриться и проблемы с интеграцией и программами, которые существовали для Сербии от ЕС.

Как эти визиты помогут Кремлю

"Фицо в более сложной ситуации. Потому что он не идейный политик в смысле того, что "победобесия" – это не что-то, во что он действительно верит. Он очень прагматичный, пытается лавировать. И даже сейчас, когда он якобы жестко отвечает Европе, все равно пытается балансировать", – сказал Максим Несвитайлов.

Он добавил, что Роберт Фицо поставил себя в достаточно серьезную зависимость от России, в частности – от российского газа. Россия сейчас увеличила поставки газа через Турецкий поток в Словакию, чем еще больше усилила зависимость Фицо. В стране сложная коалиционная ситуация, и Фицо понимает, что Россия может вмешаться в этот процесс. У них есть влияние на крайне правые силы Словакии.

Для Путина важен сам факт их присутствия. Потому что для него это еще один шаг к выходу из изоляции. Это еще одна возможность открыть так называемое "окно возможностей" и снова начать говорить о том, что "не все так однозначно",

– сказал Несвитайлов.

Он добавил, что когда даже президент США не называет Россию однозначным виновником войны против Украины, то поездки представителей из Европы только больше помогают Путину в смещении акцентов.

Я думаю, что Роберт Фицо таки поедет. И для Словакии это будет иметь серьезные последствия, несмотря на его попытки что-то объяснить, договориться. Очевидно, что он, насколько я слышал, говорит: "Я поеду на 9 мая, а потом проголосую за пакет санкций". Мол, давайте найдем компромисс, чтобы и вашим, и нашим,

– рассказал Несвитайлов.

Он добавил, что у Словакии нет никаких претензий к Украине – кроме, возможно, газового вопроса. В общем, между украинским и словацким народами исторически не было ни конфликтов, ни серьезных противостояний.

Там большой культ победы, много памятников солдатам-освободителям, к которым люди приносят цветы. То есть это не только внешнее политическое давление со стороны Путина, но и внутренний общественный запрос. Это тоже подталкивает Фицо.