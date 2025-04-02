Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Вучича в интервью Марио Новфалу.
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Что сказал Вучич о переговорах европейцев с Путиным
Александр Вучич отметил, что переговоры с Путиным вели не премьер Венгрии или глава правительства Словакии, а "многие другие" европейские лидеры.
Многие из них тайно общались с Путиным. И я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним. Это не Орбан и не Фицо, это многие другие,
– заявил сербский лидер.
Интересно, что ни в ЕС, ни в Кремле заявления сербского президента не комментировали. Сам Вучич добавил, что не виделся с Путиным уже 3 года, но "поедет в Москву на 9 мая".
К слову, президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Американский лидер выразил убеждение, что Путин "доведет дело до конца" по соглашению об окончании войны в Украине.