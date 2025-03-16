Как рассказала 24 Каналу эксперт-балканистка Мария Гелетий, если Вучич видел, что недовольство растет, то проводил перезагрузку в виде парламентских выборов. Последние состоялись в 2023 году и показали, что большинство поддерживает партию действующей власти.

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К чему могут привести протесты

Единственный вызов для Вучича и его партии – это Белград. Именно столица является мерилом, который показывает уровень недовольства людей. Поэтому есть надежда, что следующие выборы будут другими. Но здесь важно отметить, что оппозиция и правящая партия – очень похожи.

Среди населения есть поддержка близких отношений с Россией. Так же неоднозначный вопрос Косово. Многие люди не готовы отказаться от этой территории, признавать ее независимость. Единодушия нет как среди оппозиции, так и среди власти.

Поэтому, когда избиратель приходит на избирательный участок, то имеет очень странный выбор между похожими вещами. К тому же в коррупционных скандалах, которые есть в стране, можно обвинять и власть, и оппозицию. Так что, избирателю сложно найти какую-то замену,

– заметила Мария Гелетий.

Но это не означает, что, возможно, на новых выборах не появится другой лидер. Иногда, достаточно одного – двух лет, чтобы кто-то взял на себя ответственность и одержал победу.

Может ли появиться переходное правительство

По словам эксперта-балканистки, оснований для этого пока нет. Возможно, если продолжатся протесты, а европейские лидеры выдвинут требование проведения выборов для ускорения интеграции Сербии – к этому вопросу вернутся.

Вучич имеет достаточно близкое сотрудничество с Европейским Союзом. В целом для Европы очень важна стабильная Сербия, если ситуация выйдет из-под контроля – это будет огромный вызов,

– добавила Мария Гелетий.

Пока нет лидера, который сможет заменить Вучича и двигать Сербию в Европейский Союз, ограничить сотрудничество с Россией, согласится ввести санкции против страны-агрессора. Более того, в Сербии большая поддержка России и хороших отношений между государствами.

"Мне кажется, оптимальный сценарий – это то, что через несколько месяцев состоятся выборы. И скорее всего, ситуация сильно не изменится", – сказала Мария Гелетий.

Почему Запад избегает критики Вучича

Сейчас Европа старается не высказываться резко против президента Сербии. Доверие, которое он выстроил с ЕС, в частности заключение соглашения о добыче лития, который необходим для производства современного оборудования, – является залогом его отношений с Европейским Союзом.

Также надо понимать, что Вучич остается полупартнером ЕС. В определенный период его отношения с Россией были заморожены. Он оставался только сторонником невведения санкций,

– отметила эксперт-балканистка.

Но этот вопрос имеет объяснение, потому что когда говорится о санкциях против России, то между этим странами есть договоренность. Он не вводит санкции, но Россия голосует за важные соглашения по Сербии, например, в международных организациях.

Также есть вопрос по Косово. Оно внесено в сербскую конституцию как часть территорий, но фактически это отдельное и независимое государство.

С другой стороны, когда говорится о войне в Украине, то Вучич критиковал Россию в этом вопросе. Он считает, что суверенитет нашего государства надо уважать и соблюдать правила.

Итак, Вучич ведет свои двойные игры. Когда ему выгодно и удобно – у него есть хорошие партнерские отношения с ЕС. Даже последний вывод Европейского Союза по Сербии был положительным,

– подчеркнула эксперт-балканистка.

Были замечания относительно верховенства права, коррупции, но Сербия выполняет условия, которые должны открыть ей двери к членству в ЕС. Поэтому на Западе не вносят в публичную плоскость критику Вучича, чтобы сохранить Сербию своим партнером и не толкнуть в объятия России.

Напомним, в Сербии продолжаются крупнейшие в истории страны протесты. Люди выступают против действующей власти, которую обвиняют в коррупции. В частности в заключении контрактов с китайскими фирмами, которые привели к обвалу моста в Нови-Саде. Тогда погибло 15 человек.