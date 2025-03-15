Полиция иногда вступает в столкновения с протестующими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Что происходит в Сербии

В центре Белграда, сербской столицы, сотни тысяч людей вышли на антиправительственный протест. Чиновников обвиняют в масштабной коррупции при заключении контрактов с китайскими застройщиками по поводу обвала навеса в Нови-Саде, когда погибли люди.

Телеграм-каналы Сербии пишут о 1 миллионе протестующих в столице. Полиция же заявляет о 107 000 протестующих.

На соседних зданиях видели снайперов, протестующих окружает полиция. На вооружении митингующих – пиротехнические средства.

Антиправительственный митинг в Белграде сегодня стал крупнейшей протестной акцией в истории современной Сербии.

Президент страны Александар Вучич готовит обращение к нации. Сербские медиа сообщают, что полиция уже пытается заставить манифестантов разойтись, угрожая силовым разгоном акции.

Как выглядит протест в Сербии с высоты птичьего полета: смотрите видео

Сербы вышли на антиправительственный протест: смотрите видео

Взгляд на протест в Белграде с неба: смотрите видео