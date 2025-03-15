Поліція подекуди вступає у сутички з протестувальниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Дивіться також Червона доріжка та трактори в центрі Белграда: у Сербії почався масовий протест студентів

Що відбувається у Сербії

У центрі Белграда, сербської столиці, сотні тисяч людей вийшли на антиурядовий протест. Урядовців звинувачують у масштабній корупції під час укладання контрактів з китайськими забудовниками з приводу обвалу навісу у Нові-Саді, коли загинули люди.

Телеграм-канали Сербії пишуть про 1 мільйон протестувальників у столиці. Поліція ж заявляє про 107 000 учасників протесту.

На сусідніх будівлях бачили снайперів, протестувальників оточує поліція. На озброєнні мітингувальників – піротехнічні засоби.

Антиурядовий мітинг у Белграді сьогодні став найбільшою протестною акцією в історії сучасної Сербії.

Президент країни Александар Вучич готує звернення до нації. Сербські медіа повідомляють, що поліція вже намагається змусити маніфестантів розійтись, погрожуючи силовим розгоном акції.

Як виглядає протест у Сербії з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Серби вийшли на антиурядовий протест: дивіться відео

Погляд на протест у Белграді з неба: дивіться відео