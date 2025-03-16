Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеканал N1, а также местный канал Visegrád 24. Инцидент произошел во время минуты молчания по жертвам обвала бетонного навеса на железнодорожной станции в ноябре 2024 года.

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Звуковое нападение на протестующих

По словам очевидцев, после того, как раздался громкий звук, люди начали панически бежать, предполагая, что это был звук, вызванный применением звуковой пушки. Полицейские покинули место происшествия до того, как звук прозвучал. В то же время телеканал Balkan EU и местные СМИ сообщают, что речь идет о применении звуковых пушек LRAD (Long Range Acoustic Device).

Эти устройства могут производить звуковые волны, достигающие уровня громкости более 160 децибел, что является опасным для человеческого слуха и может вызвать боль в ушах, нарушение ориентации и панику.

Сербская полиция применила звуковые пушки / смотреть видео

https://twitter.com/visegrad24/status/1901018221291147402

К слову, в Белграде 15 марта состоялся масштабный антиправительственный протест, участники обвиняли правительство в коррупции во время контрактов с китайскими застройщиками.

Полиция вступила в столкновения с протестующими, насчитывая около 107 000 участников, тогда как СМИ сообщают о 1 миллионе протестующих.