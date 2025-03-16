Про це розповідає 24 Канал з посиланням на телеканал N1, а також місцевий канал Visegrád 24. Інцидент стався під час хвилини мовчання за жертвами обвалу бетонного навісу на залізничній станції у листопаді 2024 року.

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Звуковий напад на протестувальників

За словами очевидців, після того, як пролунав гучний звук, люди почали панічно тікати, припускаючи, що це був звук, спричинений застосуванням звукової гармати. Поліцейські залишили місце події до того, як звук пролунав. Водночас телеканал Balkan EU та місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про застосування звукових гармат LRAD (Long Range Acoustic Device).

Ці пристрої можуть виробляти звукові хвилі, що досягають рівня гучності понад 160 децибелів, що є небезпечним для людського слуху і може викликати біль у вухах, порушення орієнтації та паніку.

Сербська поліція застосувала звукові гармати / дивитися відео

https://twitter.com/visegrad24/status/1901018221291147402

До слова, у Белграді 15 березня відбувся масштабний антиурядовий протест, учасники звинувачували уряд у корупції під час контрактів з китайськими забудовниками.

Поліція вступила у сутички з протестувальниками, нараховуючи близько 107 000 учасників, тоді як ЗМІ повідомляють про 1 мільйон протестувальників.