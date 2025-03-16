Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Александара Вучича.

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Що сказав Вучич про протести у Сербії

За його словами, громадяни Сербії не хочуть революції і насилля, навпаки – прагнуть змінити владу на виборах. А провести "кольорову революцію" не вдасться.

Вучич підкреслив потребу в нормалізації ситуації, мовляв, діти мають ходити в школу та коледж. Залишати посаду він не збирається. Ба більше – пишається поліцією і не вважає, що силовики чинили жорстоко.

"У ЗМІ з'явилося багато брехні щодо водометів і навіть танків", – сказав він.

Наразі відомо, що це найбільша акція протесту в історії сучасної Сербії. Поліція твердить, що на вулицю вийшли 107 тисяч людей, а опозиція пише про мільйон. Утім, влада погрожує розігнати протест. Десятки людей уже постраждали, 22 особи заарештовані за напади на правоохоронців.

Масові протести Вучич назвав заворушеннями й обіцяв усім причетним покарання. І прокоментував ситуацію з тракторами. Вважається, що на них приїхали фермери, щоб підтримати протест. Згодом техніка оточила табір протестувальників, але не відомо, звідки вона взялася. Зрештою тракторам прокололи шини та вибили скло. Загалом знищено понад 100 тракторів.

Вучич натякнув, що оточення табору – справа рук влади.

"Якби не трактори, навряд чи вдалося б уникнути кровопролиття. Трактори використовувалися, щоб зупинити масовий рух людей до певної точки та захистити життя", – сказав він.

Також президент вважає, нібито на протестах немає бідних, самі багаті. Хоча в ньому беруть участь студенти, професура, фермери.

Нарешті, він заявив про "протестний туризм", нібито учасників акції зумисне привезли. Напередодні Вучич говорив, що на нього тиснуть із Заходу, та він не піддасться.

Протести в Сербії розпочалися після того, як торік у містечку Нові-Сад обвалився навіс на вокзалі. Тоді загинули 15 людей. До цього кількаразові протестні акції були відносно мирними – люди блокували мости тощо.