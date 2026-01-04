Из дворца в "ад на земле": CNN рассказал, где находится Мадуро до суда

Николас Мадуро оказался под стражей в Metropolitan Detention Center в Бруклине. Это одно из самых суровых тюремных учреждений США, которое известно жестокими и проблемными условиями содержания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о следственном изоляторе в котором удерживают Мадуро?

MDC Brooklyn, построен в 1990-х годах, имеет репутацию изолятора с жесткими и проблемными условиями содержания. Именно здесь в разные годы суд ждали известные фигуранты громких дел, в частности музыкальный магнат Шон "Дидди" Комбс, певец Ар Келли, основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, Гислен Максвелл и лидер наркокартеля Синалоа Исмаэль "Эль Майо" Замбада Гарсия.

Адвокаты неоднократно жаловались на ситуацию в изоляторе. Они отмечали, что из-за опасных условий и ограниченного доступа к подзащитным подготовка к суду крайне затруднена.

Среди основных проблем MDC:

регулярные драки и случаи насилия,

технические аварии,

переполненность камер,

перебои в работе коммуникаций.

Обратите внимание! В 2019 году из-за сбоя системы заключенные неделю находились без света и отопления, что привело к судебным искам и выплате компенсаций.

После закрытия федерального следственного изолятора на Манхэттене в 2019 году MDC Brooklyn остался единственным таким учреждением в Нью-Йорке. Именно здесь Мадуро будет находиться до начала слушаний в федеральном суде Манхэттена.

Ожидается, что судебный процесс над Николасом Мадуро станет одним из самых резонансных юридических событий десятилетия. По словам юридического аналитика CNN Эли Хонига, ведущие американские адвокаты уже соревнуются за право представлять его интересы, ведь дело является уникальным для мировой судебной практики и вызывает значительный интерес в профессиональной среде.

