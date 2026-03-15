В Молдове ввели чрезвычайную ситуацию на Днестре из-за атак России

В Молдове 15 марта объявили режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами. Произошло это из-за повреждения на Днестровской ГЭС в результате российской атаки 7 марта.

Об этом сообщает NewsMaker.md.

К чему привело загрязнение Днестра?

Чрезвычайная ситуация, установлена правительством Молдовы, будет действовать 15 дней. Она касается регионов бассейна Днестра, в частности Кишинева, Бельцы и ряда других.

По словам премьер-министра Молдовы Александра Мунтяну, такой режим позволит быстрое привлечение ресурсов для ликвидации последствий загрязнения.

К сожалению, волна загрязнения нефтепродуктами продолжает идти по течению реки, а на некоторых участках на севере Днестра уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы,

– заявил премьер Молдовы.

По данным министра окружающей среды Молдовы Георге Хаждера, объем нефти, что утечка, превышает ранее озвученные 1,5 тонны.

Чиновник отметил, что Днестр загрязнен нефтепродуктами в результате российской атаки. Тогда был поврежден гидроэнергетический комплекс в Новоднестровске, что в Черновицкой области Украины.

То, что мы видим сегодня, это прямое следствие войны у наших границ... Нужно называть вещи своими именами. Единственный виновник загрязнения – Россия,

– сказал Хаждер.

Глава правительства Молдовы рассказал, что страна обратилась в Евросоюз за помощью. Также планирует усилить технические работы и установить новые барьеры на реке. При необходимости там могут ограничить использование воды в районах с наибольшей загрязненностью.

