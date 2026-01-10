Будет "грандиозная" сделка": Трамп рассказал детали захвата танкера Olina, связанного с Россией

США в координации с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер Olina, который связан с российским "теневым флотом". Дональд Трамп объяснил, что будет с захваченным судном, а в Киеве действия США назвали четким сигналом для нарушителей санкций.

О совместной операции Соединенных Штатов и временных властей Венесуэлы по захвату нефтяного танкера Olina, который покинул страну без соответствующего разрешения американской стороны, Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Подробности передает 24 Канал.

Для чего США захватили танкер Olina?

По словам Трампа, судно уже направляется обратно в Венесуэлу. Нефть, находившуюся на борту, планируют продать в рамках специальной программы GREAT Energy Deal, созданной для подобных операций.



Трамп рассказал о цели захвата судна Olina / Скриншот

Американский президент также отметил, что танкер имеет российское происхождение, и подчеркнул, что Россия не пыталась сопротивляться или защищать судно.

Это был большой шаг,

– заявил он, подчеркнув решительность действий США.

Какова реакция украинской стороны?

В Украине положительно оценили задержание танкера. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что захват Olina является очередным примером последовательной политики США по противодействию незаконной деятельности российского "теневого флота".

По его словам, танкер Olina уже находился под санкциями именно как часть этой схемы, которую Россия использует для обхода ограничений на экспорт нефти.

Мы приветствуем решительные действия США против незаконных танкеров. Такие шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы всем нарушителям международного права,

– подчеркнул глава МИД.

В Киеве считают, что подобные действия усиливают санкционное давление на Россию и усложняют ее возможности финансировать войну счетом теневых энергетических схем.

