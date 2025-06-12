Трамп заявил, что разочарован Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование Россией и Украиной из-за отсутствия мирного соглашения между странами, отметив большие потери.

Соответствующее заявление американский президент сделал в комментарии журналистам в четверг, 12 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Вполне может произойти, – Трамп намекает на вероятный удар Израиля по Ирану

Почему Трамп разочарован

Президент США снова разделил вину за отсутствие мирного прогресса поровну между Украиной и Россией.

Я очень разочарован Россией, но я также разочарован Украиной, потому что думаю, что можно было бы заключить соглашение. И, знаете, мы теряем 5 – 6 тысяч человек в неделю, в основном солдат,

– заявил Дональд Трамп.

Также американский лидер отметил жертвы среди гражданского населения, которые погибают в результате ракетных атак на города.

"Как бы вы жили в здании, зная, что ракета имеет хороший шанс попасть в него вечером? Это ужасно – так жить. Но мы достигнем соглашения, хотя я и разочарован, что этого до сих пор не сделано", – резюмировал он.

Напомним, уже прошло две недели с того момента, как президент Дональд Трамп пообещал определиться, обманывает ли его Владимир Путин относительно намерения достичь мира в Украине. Впрочем, никаких изменений не наблюдается.