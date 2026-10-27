"Вэнс неуправляемый: политтехнолог объяснил заявления о нефти и интригах в США

Вице-президент США Джейди Вэнс связал скачки цен на нефть с действиями диктаторов в 1979, 2001, 2007 и 2022 годах. Политтехнолог пояснил, что за этим заявлением стоит критика демократов и внутрипартийная борьба.

В эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний отметил, что слова американского политика являются перефразированным тезисом Дональда Трампа. По его словам, главная цель таких выступлений заключается в обвинении действующей власти США в том, что именно ее слабость провоцирует масштабные международные кризисы. Из-за подобных просчетов Белого дома впоследствии вынуждены страдать обычные американцы.

Борьба за влияние и альтернатива Вэнсу

Эксперт обратил внимание на существенное усиление напряжения внутри Республиканской партии. Соратники все больше опасаются непредсказуемости и чрезмерной идеологичности вице-президента, поэтому вокруг него формируются внутренние интриги.

Вэнс – неуправляемый, у него меньше слабостей, чем у Трампа. В политике всегда побеждают те, кого считают безопасным и управляемым. Именно поэтому республиканцы считают более приемлемой кандидатурой Марко Рубио,

– отметил Тарас Загородний.

Публичные заявления Рубио об отсутствии намерений баллотироваться эксперт расценивает лишь как "политическое кокетство". По его словам, преждевременное раскрытие собственных амбиций сразу превращает любого деятеля в мишень для атак со стороны однопартийцев и оппонентов.

Ранее во время выступления в Монтане Джей Ди Вэнс заявил, что цены на бензин резко подскакивают каждый раз, когда очередной диктатор устраивает истерику, напомнив о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.