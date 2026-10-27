"Вэнс неуправляемый: политтехнолог объяснил заявления о нефти и интригах в США

В эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний отметил, что слова американского политика являются перефразированным тезисом Дональда Трампа. По его словам, главная цель таких выступлений заключается в обвинении действующей власти США в том, что именно ее слабость провоцирует масштабные международные кризисы. Из-за подобных просчетов Белого дома впоследствии вынуждены страдать обычные американцы.

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Борьба за влияние и альтернатива Вэнсу

Эксперт обратил внимание на существенное усиление напряжения внутри Республиканской партии. Соратники все больше опасаются непредсказуемости и чрезмерной идеологичности вице-президента, поэтому вокруг него формируются внутренние интриги.

Вэнс – неуправляемый, у него меньше слабостей, чем у Трампа. В политике всегда побеждают те, кого считают безопасным и управляемым. Именно поэтому республиканцы считают более приемлемой кандидатурой Марко Рубио– отметил Тарас Загородний.

Публичные заявления Рубио об отсутствии намерений баллотироваться эксперт расценивает лишь как "политическое кокетство". По его словам, преждевременное раскрытие собственных амбиций сразу превращает любого деятеля в мишень для атак со стороны однопартийцев и оппонентов.

Ранее во время выступления в Монтане Джей Ди Вэнс заявил, что цены на бензин резко подскакивают каждый раз, когда очередной диктатор устраивает истерику, напомнив о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.