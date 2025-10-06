Украинский лидер заявил, что одностороннее прекращение огня в небе возможно и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии, поэтому мир должен действовать, чтобы остановить атаки России. Украина демонстрирует, что в ту игру, которую играет Путин, можно играть вдвоем.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, объяснив, что когда Путин предлагает провести еще один раунд переговоров в Турции, но потом не дает результата, то так же Украина отвечает, что готова к прекращению огня.

Что стоит за заявлением Зеленского?

Бронжуков отметил, что эффекта сразу после таких заявлений Зеленского и отсутствия ответа на это Путина – не будет. То есть партнеры не начнут резко засыпать Украину оружием, а Россию санкциями. Реакция мира потребует определенного периода.

Он пояснил, что задачей украинской стороны было переформатировать ход мыслей американского президента Дональда Трампа. Когда он только пришел в Белый дом, то начал давить на Киев, думая, что Путин может стать его союзником, что Украина проиграет войну. Трамп также надеялся, что Китай абстрагируется от России.

Все это не имело никакого подтверждения в реальной жизни. Украина вместе с союзниками провела титаническую работу для того, чтобы шаг за шагом менять сознание американского президента,

– подчеркнул Бронжуков.

Заместитель директора аналитического центра "Политика" отметил, что сейчас Украина очевидно еще не дошла до пика в этом, проукраинским Трамп не стал, верным союзником в борьбе с Россией тоже. Однако, по словам Бронжукова, те заявления, которые звучат из Вашингтона, демонстрируют для нашего государства положительную динамику.

"История о позиции от Украины – это в очередной раз заявление на весь мир о том, что мы не хотим продолжения войны. Мы видим для себя возможности дипломатического урегулирования, но подчеркивая именно на справедливом мире", – объяснил Брунжуков.

Аналитик напомнил, что Трамп, когда только вступил в должность президента США, не раз заявлял о мире любой ценой. Однако задача Украины – собрать мощную коалицию государств против России и показать Путину реальную силу. Только тогда, как отметил Брунжуков, его больные амбиции, направлены на то, чтобы уничтожить Украину и оккупировать еще несколько стран Восточной Европы, сойдут на нет.

Какие еще заявления сделал недавно Зеленский?