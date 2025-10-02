Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая состоялась в четверг, 2 октября, в Копенгагене, пишет 24 Канал.

Что Путин рассказывал Трампу?

Президент Украины сообщил, что Владимир Путин предоставлял Дональду Трампу предоставлял ложную информацию, в частности, относительно того, что происходит на фронте. Диктатор убеждал президента США в нереалистичных сценариях.

Что через месяц они будут в Покровске, а через два захватят чуть ли не весь Восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр и на Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел много чего,

– рассказал Владимир Зеленский.

Впрочем, по его словам, соответствующие нарративы, которые распространяет российская сторона необходимо разрушать. И именно это, по мнению президента, сейчас делают украинские военные и наша дипломатическая команда. В частности, как это было в Нью-Йорке.

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН в сентябре, последний заявил, что ознакомился с реальной военной и экономической ситуацией Украины и России и полностью понял ее.

О чем еще заявил Зеленский на пресс-конференции?