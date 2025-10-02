Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая состоялась в четверг, 2 октября, в Копенгагене, пишет 24 Канал.
Что Путин рассказывал Трампу?
Президент Украины сообщил, что Владимир Путин предоставлял Дональду Трампу предоставлял ложную информацию, в частности, относительно того, что происходит на фронте. Диктатор убеждал президента США в нереалистичных сценариях.
Что через месяц они будут в Покровске, а через два захватят чуть ли не весь Восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр и на Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел много чего,
– рассказал Владимир Зеленский.
Впрочем, по его словам, соответствующие нарративы, которые распространяет российская сторона необходимо разрушать. И именно это, по мнению президента, сейчас делают украинские военные и наша дипломатическая команда. В частности, как это было в Нью-Йорке.
После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках Генассамблеи ООН в сентябре, последний заявил, что ознакомился с реальной военной и экономической ситуацией Украины и России и полностью понял ее.
О чем еще заявил Зеленский на пресс-конференции?
- Глава государства также анонсировал, что после встречи с Дональдом Трампом возможности Украины в дальнобойном оружии могут измениться. До сих пор Украина использовала только собственное оружие для дальнобойных ударов и нуждается в финансировании.
- Кроме того, он заметил, что во время нынешней встречи с лидерами ЕС было много разговоров о ситуации на поле боя, как наши военные останавливают российские штурмы, и что Россия много планировала многое на этот год, но достигла мало.
- Также украинский лидер отметил, что сейчас враг запускает по территории Украины 500 – 600 дронов в день, тогда как украинцы по 100 – 150. По его словам, в Украине есть хорошие способности, однако вопрос заключается в финансах.