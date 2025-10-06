Український лідер заявив що одностороннє припинення вогню в небі можливе і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії, тому світ має діяти, аби зупинити атаки Росії. Україна демонструє, що в ту гру, яку грає Путін, можна грати вдвох.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, пояснивши, що коли Путін пропонує провести ще один раунд перемовин у Туреччині, але потім не дає результату, то так само Україна відповідає, що готова до припинення вогню.

Що стоїть за заявою Зеленського?

Бронжуков зазначив, що ефекту одразу після таких заяв Зеленського і відсутності відповіді на це Путіна – не буде. Тобто партнери не почнуть різко засипати Україну зброєю, а Росію санкціями. Реакція світу потребуватиме певного періоду.

Він пояснив, що завданням української сторони було переформатувати хід думок американського президента Дональда Трампа. Коли він тільки прийшов у Білий дім, то почав тиснути на Київ, думаючи, що Путін може стати його союзником, що Україна програє війну. Трамп також сподівався, що Китай абстрагується від Росії.

Все це не мало жодного підтвердження в реальному житті. Україна разом з союзниками провела титанічну роботу для того, аби крок за кроком змінювати свідомість американського президента,

– підкреслив Бронжуков.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" зауважив на тому, що зараз Україна очевидно ще не дійшла до піка в цьому, проукраїнським Трамп не став, вірним союзником у боротьбі з Росією теж. Однак, зі слів Бронжукова, ті заяви, які лунають з Вашингтона, демонструють для нашої держави позитивну динаміку.

"Історія про позицію від України – це вчергове заява на увесь світ про те, що ми не хочемо продовження війни. Ми вбачаємо для себе можливості дипломатичного врегулювання, але наголошуючи саме на справедливому мирі", – пояснив Брунжуков.

Аналітик нагадав, що Трамп, коли тільки вступив на посаду президента США, не раз заявляв про мир за будь-яку ціну. Однак завдання України – зібрати потужну коаліцію держав проти Росії і показати Путіну реальну силу. Тільки тоді, як зазначив Брунжуков, його хворі амбіції, скеровані на те, аби знищити Україну та окупувати ще декілька країн Східної Європи, зійдуть нанівець.

