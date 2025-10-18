Министр войны США Пит Гегсет принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Его выступление было очень сильным для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала сказала политолог-американист Александра Филипенко. Она разобрала заявления главы Пентагона на очередном заседании "Рамштайн" и указала на интересные детали.

Актуально "Потому что мы хотим мира": Хегсет призвал генералов готовиться к войне

Какой важный месседж в речи Гегсета?

Тон выступления Гегсета на заседании "Рамштайн" кардинально отличался от телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

В частности, он четко акцентировал, что жесткая сила – единственное, что уважают стороны, которые воюют. Поэтому если в ближайшее время не появится путь к миру, то США вместе с союзниками обеспечат последствия для России.

Наиболее эффективным сдерживанием российской агрессии является смертоносный и возглавляемый Европой Альянс и боеспособные вооруженные силы, способны защитить себя, продолжая сдерживать российскую агрессию в Украине.

Это очень четкое заявление. Здесь мы видим прежде всего перенос ответственности на Европу. В целом в течение этого саммита в Брюсселе было видно, что Европа на наших глазах осознает себя по-новому,

– отметила Филипенко.

Конечно, помощь США важна, но принятие решений, кажется, переходит к Европе. В частности, больше половины стран НАТО присоединились к инициативе PURL, с помощью которой оплачивают американское оружие.

PURL – это инициатива, которую начали США и НАТО для обеспечения Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки вооружения и оборудования американского производства.

По словам политологини-американистки, Пит Гегсет – не тот человек, который будет с потолка что-то брать и говорить просто ради того, чтобы сказать. Там все выверено.

Кроме этого, Филипенко отметила, что все министры обороны выступали перед журналистами. Однако Гегсет прошел мимо журналистов – никаких вопросов, никаких ответов. Это говорит о том, что все его заявления на "Рамштайн" – это заготовленные слова, которые согласованы и сказаны неслучайно.

