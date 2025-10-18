США четко решили, – американистка назвала главный месседж Гегсета на "Рамштайн"
- Пит Гегсет на заседании "Рамштайн" отметил использование жесткой силы для сдерживания агрессии и передачи ответственности за решения Европе.
- Более половины стран НАТО присоединились к инициативе PURL для финансирования американского оружия для Украины.
Министр войны США Пит Гегсет принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Его выступление было очень сильным для Украины.
Об этом в эфире 24 Канала сказала политолог-американист Александра Филипенко. Она разобрала заявления главы Пентагона на очередном заседании "Рамштайн" и указала на интересные детали.
Какой важный месседж в речи Гегсета?
Тон выступления Гегсета на заседании "Рамштайн" кардинально отличался от телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся накануне.
В частности, он четко акцентировал, что жесткая сила – единственное, что уважают стороны, которые воюют. Поэтому если в ближайшее время не появится путь к миру, то США вместе с союзниками обеспечат последствия для России.
Наиболее эффективным сдерживанием российской агрессии является смертоносный и возглавляемый Европой Альянс и боеспособные вооруженные силы, способны защитить себя, продолжая сдерживать российскую агрессию в Украине.
Это очень четкое заявление. Здесь мы видим прежде всего перенос ответственности на Европу. В целом в течение этого саммита в Брюсселе было видно, что Европа на наших глазах осознает себя по-новому,
– отметила Филипенко.
Конечно, помощь США важна, но принятие решений, кажется, переходит к Европе. В частности, больше половины стран НАТО присоединились к инициативе PURL, с помощью которой оплачивают американское оружие.
PURL
– это инициатива, которую начали США и НАТО для обеспечения Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки вооружения и оборудования американского производства.
По словам политологини-американистки, Пит Гегсет – не тот человек, который будет с потолка что-то брать и говорить просто ради того, чтобы сказать. Там все выверено.
Кроме этого, Филипенко отметила, что все министры обороны выступали перед журналистами. Однако Гегсет прошел мимо журналистов – никаких вопросов, никаких ответов. Это говорит о том, что все его заявления на "Рамштайн" – это заготовленные слова, которые согласованы и сказаны неслучайно.
Последние заявления Гегсета по войне в Украине
- Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что в случае продолжения российской агрессии США и союзники прибегнут к решительным действиям. Он отметил, что силы НАТО и украинская армия остаются ключевым сдерживающим фактором Кремля.
- Он также сообщил, что Украина получает поддержку через американское оружие, закупленное европейскими союзниками. В то же время пока не уточняется, входят ли в этот пакет ракеты Tomahawk. В то же время глава
- Пентагона ожидает на увеличение взносов в инициативу PURL, чтобы усилить поддержку Украины и приблизить мир.